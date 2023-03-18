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Трампу вернули канал в YouTube после двух лет блокировки

"Европейская правда"Суббота, 18 марта 2023, 04:31
Трампу вернули канал в YouTube после двух лет блокировки
ДОНАЛЬД ТРАМП, ФОТО ИЗ АРХИВА БЕЛОГО ДОМА

Компания Alphabet, которая владеет видеохостингом YouTube, в пятницу сообщила о снятии ограничений с канала бывшего президента США Дональда Трампа после более двух лет блокировки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Теперь Трамп снова может публиковать видео на своем аккаунте в YouTube, который был заблокирован вместе с остальными соцсетями из-за призывов к насилию во время штурма Капитолия его сторонниками в январе 2021 года.

"Мы тщательно оценили постоянный риск насилия в реальном мире, сбалансировав при этом возможность для избирателей услышать основных национальных кандидатов накануне выборов", - объяснили в YouTube свое решение.

Еще в ноябре 2022 года был разблокирован аккаунт Трампа в Twitter, а в феврале об этом решении объявила компания Meta, которая владеет Facebook и Instagram. В общем экс-президент США теперь может охватить 146 миллионов подписчиков на фоне предстоящих выборов президента в 2024 году.

В то же время после разблокировки аккаунтов Трамп пока так и не опубликовал через них ни одного сообщения. Вместо этого он использует Truth Social - платформу, которую он основал в конце 2021 года и где у него почти пять миллионов подписчиков.

Противники возвращения Трампа указывают на его сообщения на Truth Social как на доказательство того, что он все еще представляет тот самый риск, который заставил различные социальные медиа приостановить работу его аккаунтов в 2021 году.

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По информации СМИ, Трамп все же собирается вернуться в Twitter и Facebook перед выборами 2024 года и его штаб готовится к этому.

Темы: ТрампСША
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