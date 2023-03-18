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Росіяни вдарили по Запоріжжю, є руйнування – ОВА

"Українська правда"Субота, 18 березня 2023, 06:03
Росіяни вдарили по Запоріжжю, є руйнування – ОВА
ОБСТРІЛЯНИЙ БУДИНОК У ЗАПОРІЖЖІ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

Російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, пошкоджень зазнав заклад громадського харчування.

Джерела: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram

Дослівно: "Це була гучна ніч для обласного центру. Рашисти вчергове атакували мирне місто. Ракети С-300 були спрямовані на територію одного з житлових комплексів. Снаряди влучили в один з об'єктів цього комплексу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові багатоквартирні будинки: фасади, вікна, дахи".

Деталі: Куртєв уточнив, що, за попередньою інформацією, російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування. При цьому, за його словами, люди не постраждали.

В ОВА заявили, що на місці "прильоту" працюють усі відповідні служби, а інформація про постраждалих наразі уточнюється.

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Теми: ЗапоріжжяобстрілРосія
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