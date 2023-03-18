Россияне ударили по Запорожью, есть разрушения – ОВА

Российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, повреждения получило заведение общественного питания.

Источники: Запорожская областная военная администрация в Telegram, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram

Дословно: "Это была громкая ночь для областного центра. Рашисты в очередной раз атаковали мирный город. Ракеты С-300 были направлены на территорию одного из жилых комплексов. Снаряды попали в один из объектов этого комплекса. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые многоквартирные дома: фасады, окна, крыши".

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Детали: Куртев уточнил, что, по предварительной информации, российская ракета разрушила заведение общественного питания. При этом, по его словам, люди не пострадали.

В ОГА заявили, что на месте "прилета" работают все соответствующие службы, а информация о пострадавших сейчас уточняется.