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Россияне ударили по Запорожью, есть разрушения – ОВА

"Украинская правда"Суббота, 18 марта 2023, 06:03
Россияне ударили по Запорожью, есть разрушения – ОВА
ОБСТРЕЛЯННЫЙ ДОМ В ЗАПОРОЖЬЕ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, повреждения получило заведение общественного питания.

Источники: Запорожская областная военная администрация в Telegram, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram

Дословно: "Это была громкая ночь для областного центра. Рашисты в очередной раз атаковали мирный город. Ракеты С-300 были направлены на территорию одного из жилых комплексов. Снаряды попали в один из объектов этого комплекса. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые многоквартирные дома: фасады, окна, крыши".

Детали: Куртев уточнил, что, по предварительной информации, российская ракета разрушила заведение общественного питания. При этом, по его словам, люди не пострадали.

В ОГА заявили, что на месте "прилета" работают все соответствующие службы, а информация о пострадавших сейчас уточняется.

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Темы: ЗапорожьеобстрелРосcия
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