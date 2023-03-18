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США планують до вересня надати Україні додаткові $7,4 млрд допомоги

"Українська правда"Субота, 18 березня 2023, 05:38
США планують до вересня надати Україні додаткові $7,4 млрд допомоги
Прапори України і США. Фото з відкритих джерел

США мають намір до вересня цього року виділити Україні додатково $7,4 мільярда допомоги.

Джерело: заява постійної представниці США при ООН Лінди Томас-Грінфілд, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "США після вторгнення (РФ – ред.) надали майже $2 мільярди гуманітарної допомоги тим, хто її потребує в Україні та регіоні. І ми передали уряду України майже $15,5 мільярдів прямої бюджетної підтримки через механізми Світового банку. Ми плануємо надати додаткові $7,4 мільярда до вересня".

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Деталі: Томас-Грінфілд нагадала, що 15 лютого ООН оголосила про необхідність залучити $3,9 мільярда для агентств і неурядових організацій для забезпечення гуманітарною допомогою людей в Україні, а також $1,7 мільярда для підтримки країн, які приймають мільйони українських біженців.

Вона також закликала міжнародну спільноту надалі докладати зусиль на підтримку українців.

Теми: СШАУкраїнадопомога Україні
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