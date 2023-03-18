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США планируют до сентября предоставить Украине дополнительные $7,4 млрд помощи

"Украинская правда"Суббота, 18 марта 2023, 06:38
США планируют до сентября предоставить Украине дополнительные $7,4 млрд помощи
Флаги Украины и США. Фото из открытых источников

США намерены до сентября этого года выделить Украине дополнительно $7,4 миллиарда помощи.

Источник: заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которое цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "США после вторжения (РФ – ред.) предоставили почти $2 миллиарда гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается в Украине и регионе. И мы передали правительству Украины почти $15,5 миллиардов прямой бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка. Мы планируем предоставить дополнительные $7,4 миллиарда до сентября".

Детали: Томас-Гринфилд напомнила, что 15 февраля ООН объявила о необходимости привлечь $3,9 миллиарда для агентств и неправительственных организаций для обеспечения гуманитарной помощью людей в Украине, а также $1,7 миллиарда для поддержки стран, которые принимают миллионы украинских беженцев.

Она также призвала международное сообщество в дальнейшем прилагать усилия в поддержку украинцев.

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Темы: СШАУкраинапомощь Украине
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