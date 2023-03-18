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Сили оборони відбили понад 100 ворожих атак – зведення

"Українська правда"Субота, 18 березня 2023, 06:02
Сили оборони відбили понад 100 ворожих атак – зведення
Бійці ЗСУ. Фото з Facebook Генштабу

Протягом 17 березня Сили оборони України відбили понад 100 атак росіян на 5 напрямках.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Противник завдав 34 авіаційних удари. 11 з них – із застосуванням БПЛА "Шахед-136". 10 цих БпЛА було знищено нашими підрозділами ППО, але один, нажаль, влучив в об’єкт промислової інфраструктури. На щастя, жертв серед цивільного населення немає.

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Також противник завдав один ракетний удар та здійснив 57 обстрілів з РСЗВ. Один з них – по населеному пункту Велетенське Херсонської області. Уламками пошкоджено 7 приватних будинків та будівля місцевого дитячого садочка. Тут також, на щастя, обійшлось без жертв.

Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, нашими захисниками відбито понад 100 атак противника на зазначених напрямках".

Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська Федерація продовжує зберігати військову присутність на території Республіки Білорусь, проте без явного формування наступальних угруповань. Противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом доби, що минула, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 14 населених пунктів. Серед них – Старикове, Волфине та Соляники Сумської області, а також Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Красне Перше, Кутьківка, Дворічна, Западне, Тернова та Тихе на Харківщині.

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На Куп’янському та Лиманському напрямках противник протягом попередньої доби безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Ворог обстріляв райони 13 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, зокрема, Веселого, Гряниківки, Вільшаної, Крохмального, Берестового, Діброви та Андріївки Харківської області; Новоєгорівки, Невського, Білогорівки, Новоселівського та Червонопопівки на Луганщині, а також Новоселівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурмові дії міста Бахмут. В той же час наші захисники відбили атаки окупантів в районах Кліщіївки та Іванівського. Поблизу лінії зіткнення ворог здійснював обстріли таких населених пунктів, як Міньківка, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Озарянівка, Олександро-Шультине, Предтечине та Часів Яр Донецької області. Загалом від обстрілів окупантів постраждало 11 населених пунктів на Бахмутському напрямку.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Авдіївка, Мар’їнка, Сєверне та Первомайське Донецької області. Численних ворожих обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них – Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Марїнка, Вугледар, Велика Новосілка, Золота Нива, Парасковіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Побєда, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Причистівка, Нескучне та Шахтарське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжував оборонятися. Ворог здійснював інтенсивні обстріли населених пунктів Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Кам’янське, Ольгівське, Червоне, Чарівне, Оріхів, Новоданилівка та Степове Запорізької області; Времівка та Новопіль Донецької області; Добра Надія на Дніпропетровщині, а також Дудчани, Качкарівка, Веселе, Козацьке, Іванівка, Микільське, Дніпровське, Берегове, Велетенське, Кізомис, Михайлівка, Республіканець, Новоберислав, Херсон, Новосілка, Шилова Балка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Тягинка, Садове та Розлив Херсонської області. Загальна кількість обстріляних населених пунктів, які зазнали ворожих обстрілів, складає майже 40.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу противника та 1 позицію розгортання його засобу ППО.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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