Силы обороны отбили более 100 вражеских атак – сводка

В течение 17 марта Силы обороны Украины отбили более 100 атак россиян на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Противник нанес 34 авиационных удара. 11 из них – с применением БПЛА "Шахед-136". 10 этих БпЛА были уничтожены нашими подразделениями ПВО, но один, к сожалению, попал в объект промышленной инфраструктуры. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

Также противник нанес один ракетный удар и совершил 57 обстрелов из РСЗО. Один из них – по населенному пункту Велетенское Херсонской области. Обломками повреждены 7 частных домов и здание местного детского сада. Здесь также, к счастью, обошлось без жертв.

Основной целью противника за прошедшие сутки, как и раньше, оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупанты сосредоточивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, нашими защитниками отражено более 100 атак противника на указанных направлениях".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская Федерация продолжает сохранять военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок. Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. В течение прошедших суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 14 населенных пунктов. Среди них - Стариково, Волфино и Соляники Сумской области, а также Стрелечье, Глубокое, Старица, Волчанск, Колодязное, Красное Первое, Кутьковка, Двуречная, Западное, Терновая и Тихое на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник в течение предыдущих суток безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Враг обстрелял районы 13 населенных пунктов вдоль линии боевого соприкосновения, в частности, Веселого, Гряниковки, Ольшаной, Крохмального, Берестового, Дибровы и Андреевки Харьковской области; Новоегоровки, Невского, Белогоровки, Новоселовского и Червонопоповки на Луганщине, а также Новоселовки Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

На Бахмутском направлении враг не прекращал штурмовые действия города Бахмут. В то же время наши защитники отбили атаки оккупантов в районах Клещеевки и Ивановского. Вблизи линии соприкосновения враг осуществлял обстрелы таких населенных пунктов, как Миньковка, Орехово-Васильевка, Железнянское, Васюковка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Озаряновка, Александро-Шультино, Предтечино и Часов Яр Донецкой области. Всего от обстрелов оккупантов пострадало 11 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка, Марьинка, Северное и Первомайское Донецкой области. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них - Каменка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Максимильяновка, Марьинка, Угледар, Великая Новоселка, Золотая Нива, Парасковеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Победа, Новомихайловка, Новоукраинка, Причистовка, Нескучное и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжал обороняться. Враг осуществлял интенсивные обстрелы населенных пунктов Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское, Ольговское, Красное, Чаривне, Орехов, Новоданиловка и Степное Запорожской области; Временка и Новополь Донецкой области; Добрая Надежда на Днепропетровщине, а также Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Казацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское, Береговое, Велетенское, Кизомыс, Михайловка, Республиканец, Новоберислав, Херсон, Новоселка, Шилова Балка, Одрадокаменка, Николаевка, Тягинка, Садовое и Разлив Херсонской области. Общее количество обстрелянных населенных пунктов, подвергшихся вражеским обстрелам, составляет почти 40.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава противника и 1 позицию развертывания его средства ПВО.