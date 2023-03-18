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Ворог намагається приховати за навчаннями тотальну мобілізацію на Луганщині – Генштаб

"Українська правда"Субота, 18 березня 2023, 06:28
Ворог намагається приховати за навчаннями тотальну мобілізацію на Луганщині – Генштаб
МОБІЛІЗОВАНІ В РФ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

Загарбники розпочали масштабні військові навчання на захоплених територіях Луганщини, у такий спосіб ворог намагається приховати тотальну мобілізацію місцевого чоловічого населення.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Місцева так звана влада на тимчасово окупованих і захоплених територіях Луганської області заявила про початок масштабних військових навчань із залученням всього призовного чоловічого населення Старобільська, Щастя, Нового Айдару, Новопскова та Нижньотеплого, які мають паспорти з написами "ЛНР" і "РФ".

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Таким чином окупанти намагаються приховати тотальну мобілізацію у вищеназваних населених пунктах".

Деталі: У Генштабі також повідомили, що противник розпочав будівництво фортифікаційних споруд і окопів між населеними пунктами Ішунь та Воєнка тимчасово окупованого Криму.

Зазначається, що до виконання робіт примусово залучається цивільне населення на безоплатній основі.

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Теми: ГенштабЛуганська областьКрим
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