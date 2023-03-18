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Враг пытается скрыть за учениями тотальную мобилизацию на Луганщине – Генштаб

"Украинская правда"Суббота, 18 марта 2023, 06:28
Враг пытается скрыть за учениями тотальную мобилизацию на Луганщине – Генштаб
МОБИЛИЗОВАННЫЕ В РФ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

Захватчики начали масштабные военные учения на захваченных территориях Луганщины, таким образом враг пытается скрыть тотальную мобилизацию местного мужского населения.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Местная так называемая власть на временно оккупированных и захваченных территориях Луганской области заявила о начале масштабных военных учений с привлечением всего призывного мужского населения Старобельска, Счастья, Нового Айдара, Новопскова и Нижнетеплого, которые имеют паспорта с надписями "ЛНР" и "РФ".

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Таким образом оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию в вышеназванных населенных пунктах".

Детали: В Генштабе также сообщили, что противник начал строительство фортификационных сооружений и окопов между населенными пунктами Ишунь и Военка временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что к выполнению работ принудительно привлекается гражданское население на безвозмездной основе.

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Темы: ГенштабЛуганская областьКрым
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