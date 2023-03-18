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Херсонщина: за добу противник 50 разів обстріляв область

"Українська правда"Субота, 18 березня 2023, 07:51
Херсонщина: за добу противник 50 разів обстріляв область
МІСЬКРАДА ХЕРСОНА. ФОТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

Протягом 17 березня російські окупанти здійснили 50 обстрілів Херсонської області, місто Херсон ворог обстрілював 3 рази.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "За минулу добу противник здійснив 50 обстрілів Херсонської області, випустивши 237 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази. 7 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки".

Деталі: За словами очільника ОВА, внаслідок ворожих обстрілів 3 людини отримали поранення.

Протягом минулої доби з деокупованих територій Херсонщини евакуювали 56 осіб, повідомив Прокудін.

Теми: ХерсонХерсонська областьобстріл
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