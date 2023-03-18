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Херсонщина: за сутки противник 50 раз обстрелял область

"Украинская правда"Суббота, 18 марта 2023, 06:51
Херсонщина: за сутки противник 50 раз обстрелял область
ГОРСОВЕТ ХЕРСОНА. ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

В течение 17 марта российские оккупанты совершили 50 обстрелов Херсонской области, город Херсон враг обстреливал 3 раза.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "За минувшие сутки противник совершил 50 обстрелов Херсонской области, выпустив 237 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

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Город Херсон враг обстрелял 3 раза. 7 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома".

Детали: По словам главы ОВА, в результате вражеских обстрелов 3 человека получили ранения.

За прошедшие сутки с деоккупированных территорий Херсонщины эвакуировали 56 человек, сообщил Прокудин.

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Темы: ХерсонХерсонская областьобстрел
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