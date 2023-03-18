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Окупанти шукають "партизанів та диверсантів" на Луганщині – ОВА

Роман ПетренкоСубота, 18 березня 2023, 08:54
Окупанти шукають партизанів та диверсантів на Луганщині – ОВА
сиротине, deepstatemap

Російські окупанти вломлюються до будинків цивільних на території окупованої Луганської області, нібито шукаючи партизанів, повідомляє ОВА.

Джерело: Луганська ОВА

Деталі: Зазначається, що у Сиротиному, що поблизу Сєвєродонецька, окупаційна влада розповсюдила інформацію про проникнення диверсантів та роботу партизанів.

За даними ОВА, це стало причиною посиленого побудинкового обшуку населення. У закритих домівках замість диверсантів знаходять цінні речі та грабують людей.

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Теми: Луганська областьпартизанивійна
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