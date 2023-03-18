Оккупанты ищут "партизан и диверсантов" на Луганщине - ОВА
Суббота, 18 марта 2023, 07:54
Российские оккупанты врываются в дома гражданских на территории оккупированной Луганской области, якобы ища партизан, сообщает ОВА.
Источник: ОВА
Детали: Отмечается, что в Сиротино, что вблизи Северодонецка, оккупационные власти распространили информацию о проникновении диверсантов и работе партизан.
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По данным ОВА, это стало причиной усиленного подомового обыска населения. В закрытых домах вместо диверсантов находят ценные вещи и грабят людей.