Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты ищут "партизан и диверсантов" на Луганщине - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 18 марта 2023, 07:54
Оккупанты ищут партизан и диверсантов на Луганщине - ОВА
сиротино, deepstatemap

Российские оккупанты врываются в дома гражданских на территории оккупированной Луганской области, якобы ища партизан, сообщает ОВА.

Источник: ОВА

Детали: Отмечается, что в Сиротино, что вблизи Северодонецка, оккупационные власти распространили информацию о проникновении диверсантов и работе партизан.

Реклама:

По данным ОВА, это стало причиной усиленного подомового обыска населения. В закрытых домах вместо диверсантов находят ценные вещи и грабят людей.

Темы: Луганская областьпартизанывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Луганская область
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
Последние новости
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
Все новости...
Реклама: