Оккупанты ищут "партизан и диверсантов" на Луганщине - ОВА

Российские оккупанты врываются в дома гражданских на территории оккупированной Луганской области, якобы ища партизан, сообщает ОВА.

Источник: ОВА

Детали: Отмечается, что в Сиротино, что вблизи Северодонецка, оккупационные власти распространили информацию о проникновении диверсантов и работе партизан.

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По данным ОВА, это стало причиной усиленного подомового обыска населения. В закрытых домах вместо диверсантов находят ценные вещи и грабят людей.