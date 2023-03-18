Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Британії розповіла, що може стояти за планами РФ про зміну призовного віку

"Європейська правда"Субота, 18 березня 2023, 08:30

У британській розвідці пов’язують російські плани на зміну призовного віку із бажанням мати більше підготовлених резервістів та змусити пройти через армію тих, хто зараз уникає її завдяки вищій освіті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 18 березня.

Розвідка нагадує, що 13 березня у Держдумі з’явився законопроєкт, який пропонує змінити призовний вік для чоловіків з 18-27 до 21-30 років, та який скоріш за все ухвалять і він набуде чинності з 2024 року. Аналітики нагадали, що Росія поводить призов двічі на рік, і принаймні офіційно призовників не залучають до бойових дій в Україні. Втім, щонайменш кілька сотень з них, схоже, під тиском підписали контракт. 

Реклама:

Плани на зміну призовного віку пов’язують із тим, що зараз чимало молодих людей уникають армії на підставі того, що є студентами вищих навчальних закладів.

"Дуже ймовірно, що влада змінює вікові рамки, щоб збільшити кількість військових, оскільки студенти таким чином змушені будуть пройти службу. Навіть якщо Росія продовжить утримуватися від залучення строковиків у війні, ці додаткові призовники вивільнять більше професійних військових для участі у бойових діях", - зазначає розвідка. 

В огляді за 17 березня констатували, що темп російських операцій по всій лінії фронту найнижчий з січня 2023 року.

ВІДЕО ДНЯ

Посадовець НАТО на умовах анонімності повідомив ЗМІ, що щоденні втрати Росії в Україні ймовірно сягають 1500 військових, найбільші вони під Бахмутом.

Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
війна
Викладачка КПІ розповідала студентам про "9 років бомбили Донбас": постане перед судом
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
В ніч на 30 серпня росіяни накрили вогнем Донеччину: двоє загиблих, семеро поранених
Останні новини
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
14:00
Баффет вже інвестував понад пів мільярда доларів на підтримку України
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
Усі новини...
Реклама: