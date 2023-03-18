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Розвідка Британії розповіла, що може стояти за планами РФ про зміну призовного віку

"Європейська правда"Субота, 18 березня 2023, 09:30

У британській розвідці пов’язують російські плани на зміну призовного віку із бажанням мати більше підготовлених резервістів та змусити пройти через армію тих, хто зараз уникає її завдяки вищій освіті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 18 березня.

Розвідка нагадує, що 13 березня у Держдумі з’явився законопроєкт, який пропонує змінити призовний вік для чоловіків з 18-27 до 21-30 років, та який скоріш за все ухвалять і він набуде чинності з 2024 року. Аналітики нагадали, що Росія поводить призов двічі на рік, і принаймні офіційно призовників не залучають до бойових дій в Україні. Втім, щонайменш кілька сотень з них, схоже, під тиском підписали контракт. 

Плани на зміну призовного віку пов’язують із тим, що зараз чимало молодих людей уникають армії на підставі того, що є студентами вищих навчальних закладів.

"Дуже ймовірно, що влада змінює вікові рамки, щоб збільшити кількість військових, оскільки студенти таким чином змушені будуть пройти службу. Навіть якщо Росія продовжить утримуватися від залучення строковиків у війні, ці додаткові призовники вивільнять більше професійних військових для участі у бойових діях", - зазначає розвідка. 

В огляді за 17 березня констатували, що темп російських операцій по всій лінії фронту найнижчий з січня 2023 року.

Посадовець НАТО на умовах анонімності повідомив ЗМІ, що щоденні втрати Росії в Україні ймовірно сягають 1500 військових, найбільші вони під Бахмутом.

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Теми: війнаРосія
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