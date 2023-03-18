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Разведка Британии рассказала, что может стоять за планами РФ об изменении призывного возраста

"Европейская правда"Суббота, 18 марта 2023, 09:30

В британской разведке связывают российские планы на изменение призывного возраста с желанием иметь больше подготовленных резервистов и заставить пройти через армию тех, кто сейчас избегает ее благодаря высшему образованию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 18 марта.

Разведка напоминает, что 13 марта в Госдуме появился законопроект, который предлагает изменить призывной возраст для мужчин с 18-27 до 21-30 лет, и который скорее всего примут и он вступит в силу с 2024 года. Аналитики напомнили, что Россия проводит призыв дважды в год, и по крайней мере официально призывников не привлекают к боевым действиям в Украине. Впрочем, по меньшей мере несколько сотен из них, похоже, под давлением подписали контракт.

Планы на изменение призывного возраста связывают с тем, что сейчас многие молодые люди избегают армии на основании того, что являются студентами высших учебных заведений.

"Очень вероятно, что власти меняют возрастные рамки, чтобы увеличить количество военных, поскольку студенты таким образом вынуждены будут пройти службу. Даже если Россия продолжит воздерживаться от привлечения срочников в войне, эти дополнительные призывники высвободят больше профессиональных военных для участия в боевых действиях", - отмечает разведка.

В обзоре за 17 марта констатировали, что темп российских операций по всей линии фронта самый низкий с января 2023 года.

Чиновник НАТО на условиях анонимности сообщил СМИ, что ежедневные потери России в Украине вероятно достигают 1500 военных, самые большие они под Бахмутом.

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Темы: войнаРосcия
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