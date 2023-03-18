Смертельна ДТП з двома автобусами сталася на Прикарпатті

У селі Товмачик Івано-Франківської області зіткнулися два автобуси, щонайменше одна людина загинула.

Джерело: ДСНС області

Деталі: 18 березня о 07:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Товмачик Коломийського району трапилась ДТП, за участі мікроавтобуса "Фольксваген "та автобуса "Еталон".

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За попередньою інформацією, 1 особа загинула (пасажирка "Фольксвагена"), ще 16 госпіталізовано до лікувальних закладів.

Водія мікроавтобуса довелося деблокувати.