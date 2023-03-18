Смертельное ДТП с двумя автобусами произошло на Прикарпатье

В селе Товмачик Ивано-Франковской области столкнулись два автобуса, по меньшей мере один человек погиб.

Источник: ГСЧС области

Детали: 18 марта в 07:35 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Товмачик Коломыйского района произошло ДТП с участием микроавтобуса "Фольксваген" и автобуса "Эталон".

По предварительной информации, 1 человек погиб (пассажирка "Фольксвагена"), еще 16 госпитализированы в лечебные учреждения.

Водителя микроавтобуса пришлось деблокировать.