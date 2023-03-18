Смертельное ДТП с двумя автобусами произошло на Прикарпатье
Суббота, 18 марта 2023, 10:47
В селе Товмачик Ивано-Франковской области столкнулись два автобуса, по меньшей мере один человек погиб.
Источник: ГСЧС области
Детали: 18 марта в 07:35 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Товмачик Коломыйского района произошло ДТП с участием микроавтобуса "Фольксваген" и автобуса "Эталон".
По предварительной информации, 1 человек погиб (пассажирка "Фольксвагена"), еще 16 госпитализированы в лечебные учреждения.
Водителя микроавтобуса пришлось деблокировать.