Росіяни обстріляли ракетою український Нью-Йорк, є руйнування
Субота, 18 березня 2023, 12:49
Російські окупанти вранці 18 березня обстріляли Нью-Йорк Донецької області, пошкодили будинки й дорогу, повідомив очільник ОВА Павло Кириленко.
Джерело: Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "Смт Нью-Йорк - під вогнем російських окупантів.
Росіяни завдали удару по селищу близько першої години ночі, ракетою. Пошкодили приватні та багатоквартирні будинки й дорогу".
Деталі: Глава області наголосив, що жертв немає.