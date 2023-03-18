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Росіяни обстріляли ракетою український Нью-Йорк, є руйнування

Роман ПетренкоСубота, 18 березня 2023, 12:49
Росіяни обстріляли ракетою український Нью-Йорк, є руйнування
фото ова

Російські окупанти вранці 18 березня обстріляли Нью-Йорк Донецької області, пошкодили будинки й дорогу, повідомив очільник ОВА Павло Кириленко.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Смт Нью-Йорк - під вогнем російських окупантів.

Росіяни завдали удару по селищу близько першої години ночі, ракетою. Пошкодили приватні та багатоквартирні будинки й дорогу".

Деталі: Глава області наголосив, що жертв немає.

Теми: Донецька областьобстрілвійна
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