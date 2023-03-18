Россияне обстреляли ракетой украинский Нью-Йорк, есть разрушения
Суббота, 18 марта 2023, 11:49
Российские оккупанты утром 18 марта обстреляли Нью-Йорк Донецкой области, повредили дома и дорогу, сообщил глава ОГА Павел Кириленко.
Источник: Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "Смт Нью-Йорк - под огнем российских оккупантов.
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Россияне нанесли удар по поселку около часа ночи, ракетой. Повредили частные и многоквартирные дома и дорогу".
Детали: Глава области отметил, что жертв нет.
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