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Зеленський запровадив санкції проти президента Сирії Асада

Роман ПетренкоСубота, 18 березня 2023, 13:17
Зеленський запровадив санкції проти президента Сирії Асада
зеленський, фото оп

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти сирійського лідера Башара Асада.

Джерело: указ Зеленського

Деталі: Санкції діятимуть 10 років.

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Цим блокуються активи Асада, якщо вони є в Україні, заборонені будь-які торговельні операції тощо.

Окрім президента, санкції введені проти 70-річного прем’єра Сирії Хусейна Арнуса та міністра закордонних справ Фейсала аль-Мікдада.

Загалом в новому санкційному списку 300 людей, серед яких ці троє сирійців, росіяни та один українець (Слоболінський Віктор з Криму, має також і російське громадянство).

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В іншому додатку під санкції потрапила 141 юридична особа, зокрема дві з окупованого Криму – Автономна некомерційна організація "Інститут морського приладобудування і робототехніки" та "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод" 

Теми: санкціїСиріяЗеленськийвійна
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