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Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада

Роман ПетренкоСуббота, 18 марта 2023, 13:17
Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада
зеленский, фото оп

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против сирийского лидера Башара Асада.

Источник: указ Зеленского

Детали: Санкции будут действовать 10 лет.

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Этим блокируются активы Асада, если они есть в Украине, запрещены любые торговые операции и тому подобное.

Кроме президента, санкции введены против 70-летнего премьера Сирии Хусейна Арнуса и министра иностранных дел Фейсала аль-Микдада.

Всего в новом санкционном списке 300 человек, среди которых эти трое сирийцев, россияне и один украинец (Слоболинский Виктор из Крыма, имеет также и российское гражданство).

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В другом приложении под санкции попало 141 юридическое лицо, в том числе два из оккупированного Крыма - Автономная некоммерческая организация "Институт морского приборостроения и робототехники" и "Евпаторийский авиационный ремонтный завод" 

Темы: санкцииСирияЗеленскийвойна
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