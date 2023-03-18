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Трамп заявив, що його арештують наступного тижня і закликав людей протестувати

"Європейська правда"Субота, 18 березня 2023, 15:25
Трамп заявив, що його арештують наступного тижня і закликав людей протестувати
ДОНАЛЬД ТРАМП. ФОТО GETTY IMAGES

Дональд Трамп заявив, що його заарештують у вівторок у справі про виплату грошей за мовчання жінкам, які стверджували, що мали сексуальні контакти з колишнім президентом США.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Трамп у суботу опублікував допис у соціальній мережі Truth, в якому стверджує, що "незаконні витоки" з офісу окружного прокурора Манхеттену вказують на те, що "найвизначніший кандидат від Республіканської партії і колишній президент Сполучених Штатів буде заарештований у вівторок наступного тижня".

Трамп також закликав своїх прихильників до протесту.

Правоохоронці в Нью-Йорку проводять підготовчі заходи з безпеки на випадок, якщо Трампу можуть бути пред'явлені звинувачення.

Наразі публічно не було оголошено жодних часових рамок для таємної роботи великого журі у справі, включаючи будь-яке потенційне голосування щодо висунення обвинувачень експрезиденту.

Втім, цілком імовірно, що ця справа стане першим в історії США випадком, коли експрезиденту висунуть кримінальні звинувачення.

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Про те, у чому суть справи, чому про неї раптом заговорили й що реально загрожує Дональду Трампу читайте в статті - Порнороман Трампа: яким може стати перше кримінальне звинувачення експрезиденту США.

Теми: ТрампСШАмітинги
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