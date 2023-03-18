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Трамп заявил, что его арестуют на следующей неделе и призвал людей протестовать

"Европейская правда"Суббота, 18 марта 2023, 15:25
Трамп заявил, что его арестуют на следующей неделе и призвал людей протестовать
ДОНАЛЬД ТРАМП. ФОТО GETTY IMAGES

Дональд Трамп заявил, что его арестуют во вторник по делу о выплате денег за молчание женщинам, которые утверждали, что имели сексуальные контакты с бывшим президентом США.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Трамп в субботу опубликовал сообщение в социальной сети Truth, в котором утверждает, что "незаконные утечки" из офиса окружного прокурора Манхэттена указывают на то, что "самый выдающийся кандидат от Республиканской партии и бывший президент Соединенных Штатов будет арестован во вторник на следующей неделе".

Трамп также призвал своих сторонников к протесту.

Правоохранители в Нью-Йорке проводят подготовительные меры по безопасности на случай, если Трампу могут быть предъявлены обвинения.

Пока публично не было объявлено никаких временных рамок для тайной работы большого жюри по делу, включая любое потенциальное голосование по выдвижению обвинений экс-президенту.

Впрочем, вполне вероятно, что это дело станет первым в истории США случаем, когда экс-президенту выдвинут уголовные обвинения.

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О том, в чем суть дела, почему о нем вдруг заговорили и что реально грозит Дональду Трампу читайте в статье - Порнороман Трампа: каким может стать первое уголовное обвинение экс-президенту США.

Темы: ТрампСШАмитинги
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