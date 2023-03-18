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США підтвердили використання китайських боєприпасів в Україні - ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 18 березня 2023, 16:05
США підтвердили використання китайських боєприпасів в Україні - ЗМІ
прапори США та Китаю, фото Getty Images

Сполучені Штати підтвердили, що китайські боєприпаси були використані на полях боїв в Україні, і підозрюють, що вони були випущені російськими військами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише японське видання Kyodo News із посиланням на урядові джерела.

Уряд США визначив, що боєприпаси, знайдені в Україні, були вироблені в Китаї, проаналізувавши їхній склад та інші фактори, повідомили джерела. Однак вони не розголошують, які саме боєприпаси були знайдені.

Чи були ці боєприпаси поставлені Китаєм, залишається неясним, сказали джерела в адміністрації США, додавши, що Вашингтон готовий вжити заходів, якщо буде підтверджено, що Пекін здійснив ці поставки.

За словами співрозмовників видання, Сполучені Штати повідомили про це деяких своїх партнерів.

Підтвердження з'явилося в той час, коли лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поїхати до Москви з триденним державним візитом наступного тижня.

Очікується, що у своїй першій поїздці до Росії з початку її вторгнення в Україну в лютому минулого року Сі Цзіньпін підтвердить свої тісні зв'язки з російським президентом Владіміром Путіним.

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ЗМІ також повідомляли, що Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше за час повномасштабної війни, ймовірно, вже після поїздки до Москви.

Нагадаємо, під річницю початку повномасштабної війни Китай опублікував своє бачення того, як завершити війну між Росією та Україною. Про китайський "мирний план" ЄвроПравда детально розповідала у статті "Китайська гра у мир".

Теми: СШАКитайРосіявійна
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