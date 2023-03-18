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США подтвердили использование китайских боеприпасов в Украине - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 18 марта 2023, 15:05
США подтвердили использование китайских боеприпасов в Украине - СМИ
флаги США и Китая, фото Getty Images

Соединенные Штаты подтвердили, что китайские боеприпасы были использованы на полях боев в Украине, и подозревают, что они были выпущены российскими войсками.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет японское издание Kyodo News со ссылкой на правительственные источники.

Правительство США определило, что боеприпасы, найденные в Украине, были произведены в Китае, проанализировав их состав и другие факторы, сообщили источники. Однако они не разглашают, какие именно боеприпасы были найдены.

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Были ли эти боеприпасы поставлены Китаем, остается неясным, сказали источники в администрации США, добавив, что Вашингтон готов принять меры, если будет подтверждено, что Пекин осуществил эти поставки.

По словам собеседников издания, Соединенные Штаты уведомили об этом некоторых своих партнеров.

Подтверждение появилось в то время, когда лидер Китая Си Цзиньпин планирует поехать в Москву с трехдневным государственным визитом на следующей неделе.

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Ожидается, что в своей первой поездке в Россию с начала ее вторжения в Украину в феврале прошлого года Си Цзиньпин подтвердит свои тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным.

СМИ также сообщали, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны, вероятно, уже после поездки в Москву.

Напомним, к годовщине начала полномасштабной войны Китай опубликовал свое видение того, как завершить войну между Россией и Украиной. О китайском "мирном плане" ЕвроПравда подробно рассказывала в статье "Китайская игра в мир".

Темы: СШАКитайРосcиявойна
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