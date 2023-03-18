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Росіяни обстріляли Харківщину, є поранена

Катерина ТищенкоСубота, 18 березня 2023, 16:24
Росіяни обстріляли Харківщину, є поранена
Дворічна на Харківщині, скріншот deepstatemap

Внаслідок обстрілів росіянами смт Дворічна на Харківщині у суботу зранку поранено 51-річну жінку.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні зранку ворог вкотре обстріляв смт Дворічна Куп'янського району. Осколкових поранень зазнала 51-річна жінка. Вона госпіталізована, зараз медики надають їй допомогу".

Деталі: Синєгубов також повідомив, що у суботу в с. Яремівка Ізюмського району двоє чоловіків 71 та 29 років знайшли вибухонебезпечний предмет та намагалися розібрати його на власному подвір'ї. Цей предмет здетонував. Обоє отримали поранення та зараз госпіталізовані. Стан одного з постраждалих важкий.

Крім того, у п’ятницю 62-річний житель села Довгеньке Ізюмського району на своєму подвір'ї підірвався на міні "Пелюстка". Чоловіка госпіталізували з пораненням.

"Щойно погодні умови дозволятимуть, будемо збільшувати темпи розмінування. Напередодні весняних польових робіт маємо можливість розмінувати близько 250 тис. га сільськогосподарської землі. Наступного тижня піротехніки Харківщини отримають підсилення з інших областей України", - зазначив голова ОВА.

Теми: Харківська областьвійна
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