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Россияне обстреляли Харьковскую область, есть раненая

Катерина ТищенкоСуббота, 18 марта 2023, 16:24
Россияне обстреляли Харьковскую область, есть раненая
Двуречная на Харьковщине, скриншот deepstatemap

В результате обстрелов россиянами пгт Двуречная на Харьковщине в субботу утром ранена 51-летняя женщина.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Сегодня утром враг в очередной раз обстрелял пгт Двуречная Купянского района. Осколочные ранения получила 51-летняя женщина. Она госпитализирована, сейчас медики оказывают ей помощь".

Детали: Синегубов также сообщил, что в субботу в с. Яремовка Изюмского района двое мужчин 71 и 29 лет нашли взрывоопасный предмет и пытались разобрать его в собственном дворе. Этот предмет сдетонировал. Оба получили ранения и сейчас госпитализированы. Состояние одного из пострадавших тяжелое.

Кроме того, в пятницу 62-летний житель села Долгенькое Изюмского района в своем дворе подорвался на мине "Лепесток". Мужчину госпитализировали с ранением.

"Как только погодные условия позволят, будем увеличивать темпы разминирования. Накануне весенних полевых работ имеем возможность разминировать около 250 тыс. га сельскохозяйственной земли. На следующей неделе пиротехники Харьковщины получат усиление из других областей Украины", - отметил председатель ОВА.

Темы: Харьковская областьвойна
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