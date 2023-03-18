Канцлер Німеччини: Ордер на арешт Путіна показує, що ніхто не стоїть над законом

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента РФ Владіміра Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Міжнародний кримінальний суд - це правильна інституція для розслідування воєнних злочинів. Правда в тому, що ніхто не стоїть над законом, і саме це стає зрозумілим зараз", - сказав Шольц на спільній пресконференції в Токіо з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

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Раніше президент США Джо Байден назвав сильним кроком рішення МКС видати ордер на арешт Путіна.

Нагадаємо, Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо