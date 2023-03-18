Канцлер Германии: Ордер на арест Путина показывает, что никто не стоит над законом

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Международный уголовный суд - это правильная институция для расследования военных преступлений. Дело в том, что никто не стоит над законом, и именно это становится понятным сейчас", - сказал Шольц на совместной пресс-конференции в Токио с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

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Ранее президент США Джо Байден назвал сильным шагом решение МУС выдать ордер на арест Путина.

Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.

Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды" и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого мало