Росіяни обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами: є загиблі й поранені
Внаслідок обстрілу росіянами Краматорська у суботу щонайменше двоє осіб загинуло й 10 дістали поранень.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Дослівно: "Щонайменше 2 людини загинуло і 5 поранено — наслідок обстрілу Краматорська. Це – оперативні дані на 17:15.
Росіяни обстріляли місто касетними боєприпасами, поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу. За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автівок".
Деталі: Кириленко зазначив, що український Краматорськ — один із найбільших подразників для росіян.
"Вони цілеспрямовано б'ють по місту, намагаючись вбити якомога більше його мирних жителів", - вважає голова ОВА.
Оновлено: Пізніше Кириленко додав, що внаслідок обстрілу двоє людей загинуло, 8 поранених, троє з яких у важкому стані.
О 22:33 голова ОВА повідомив, що кількість поранених зросла до 10.