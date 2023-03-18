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Росіяни обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами: є загиблі й поранені

Катерина ТищенкоСубота, 18 березня 2023, 23:32
Росіяни обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами: є загиблі й поранені
наслідки обстрілу Краматорська, фото з Telegram Кириленка

Внаслідок обстрілу росіянами Краматорська у суботу щонайменше двоє осіб загинуло й 10 дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "Щонайменше 2 людини загинуло і 5 поранено — наслідок обстрілу Краматорська. Це – оперативні дані на 17:15.

Росіяни обстріляли місто касетними боєприпасами, поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу. За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автівок".

Деталі: Кириленко зазначив, що український Краматорськ — один із найбільших подразників для росіян.

"Вони цілеспрямовано б'ють по місту, намагаючись вбити якомога більше його мирних жителів", - вважає голова ОВА.

Оновлено: Пізніше Кириленко додав, що внаслідок обстрілу двоє людей загинуло, 8 поранених, троє з яких у важкому стані.

ВІДЕО ДНЯ

О 22:33 голова ОВА повідомив, що кількість поранених зросла до 10.

Теми: КраматорськДонецька областьвійна
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