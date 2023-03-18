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Россияне обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами: есть погибшие и раненые

Катерина ТищенкоСуббота, 18 марта 2023, 22:32
Россияне обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами: есть погибшие и раненые
последствия обстрела Краматорска, фото из Telegram Кириленко

В результате обстрела россиянами Краматорска в субботу по меньшей мере два человека погибли и 8 получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "По меньшей мере 2 человека погибли и 5 ранены - следствие обстрела Краматорска. Это - оперативные данные на 17:15.

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Россияне обстреляли город кассетными боеприпасами, попали в парк Бернацкого и ритуальную службу. По предварительной информации, повреждено с десяток жилых домов и несколько автомобилей".

Детали: Кириленко отметил, что украинский Краматорск - один из самых больших раздражителей для россиян.

"Они целенаправленно бьют по городу, пытаясь убить как можно больше его мирных жителей", - считает председатель ОВА.

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Обновлено: Позже Кириленко добавил, что в результате обстрела два человека погибли, 8 раненых, трое из которых в тяжелом состоянии.

В 22:33 глава ОВА сообщил, что количество раненых возросло до 10.

Темы: КраматорскДонецкая областьвойна
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