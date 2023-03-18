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"Укрзалізниця" запропонувала маршрут з Києва до бази лоукостера Wizz Air

"Європейська правда"Субота, 18 березня 2023, 19:13
Укрзалізниця запропонувала маршрут з Києва до бази лоукостера Wizz Air
графіка Укрзалізниці

"Укрзалізниця" разом з молдовською залізницею організувала поїзди з Києва до румунського міста Ясси, де розміщена база лоукостера Wizz Air.

Про це йдеться у повідомленні в телеграм-каналі УЗ, пише "Європейська правда".

Пасажирам пропонують поїзд №351 Київ — Кишинів, що відправляється по непарних днях з Києва о 17:02 та прибуває на молдовську станцію Унгени, яка знаходиться неподалік кордону з Румунією, о 07:53 ранку.

Після проходження прикордонно-митного контролю, який відбувається на вокзалі станції Унгени, необхідно пересісти на поїзд №821 Кишинів — Ясси — Сокола, що відправляється з Унген щодня о 09:51, і вже об 11:13 прибуває на станцію Ясси-Сокола, де кожен поїзд зустрічають автобуси, які довезуть у центр міста або у міжнародний аеропорт Ясси.

"Про пересадку не хвилюйтесь, адже зупинка поїзда на станції 30 хвилин", – зазначили в "Укрзалізниці".

На зворотному шляху усе так само: о 17:40 зі станції Ясси-Сокола відправляється поїзд №822 Ясси-Сокола — Кишинів, який прибуває на молдовську станцію Унгени о 18:57. Там можна здійснити пересадку на поїзд №352 Кишинів — Київ, який прибуває на станцію Унгени по парних днях о 20:21.

Квитки на поїзд №351/352 доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті та на сайті. На поїзд №821 Кишинів — Унгени — Ясси-Сокола та його зворотний рейс №822 квитки можна придбати на сайті Молдовської залізниці — www.railway.md, у касі вокзалу в Унгенах або безпосередньо у провідника в поїзді.

ВІДЕО ДНЯ

Лоукостер Wizz Air пропонує вильоти з аеропорту Ясси до Бельгії, Кіпру, Данії, Франції, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Італії, Нідерландів, Іспанії, Швейцарії, Туреччини, Великої Британії.

Нагадаємо, з 14 березня Wizz Air призупинив польоти з і до Кишинева. У заяві компанія уточнила, що ухвалила це рішення через безпекові ризики в повітряному просторі над Молдовою.

При цьому Wizz Air продовжує літати у румунські Ясси, збільшивши кількість рейсів з цього міста. 

Теми: УкрзалізницяРумуніяавіа
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