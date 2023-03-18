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"Укрзализныця" предложила маршрут из Киева до базы лоукостера Wizz Air

"Европейская правда"Суббота, 18 марта 2023, 18:13
Укрзализныця предложила маршрут из Киева до базы лоукостера Wizz Air
графика Укрзализныци

"Укрзализныця" вместе с молдавской железной дорогой организовала поезда из Киева в румынский город Яссы, где размещена база лоукостера Wizz Air.

Об этом говорится в сообщении в телеграмм-канале УЗ, пишет "Европейская правда".

Пассажирам предлагают поезд №351 Киев - Кишинев, который отправляется по нечетным дням из Киева в 17:02 и прибывает на молдавскую станцию Унгены, находящуюся недалеко от границы с Румынией, в 07:53 утра.

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После прохождения погранично-таможенного контроля, который происходит на вокзале станции Унгены, необходимо пересесть на поезд №821 Кишинев - Яссы - Сокола, который отправляется из Унген ежедневно в 09:51, и уже в 11:13 прибывает на станцию Яссы-Сокола, где каждый поезд встречают автобусы, которые довезут в центр города или в международный аэропорт Яссы.

"О пересадке не волнуйтесь, ведь остановка поезда на станции 30 минут", - отметили в "Укрзализныце".

На обратном пути все так же: в 17:40 со станции Яссы-Сокола отправляется поезд №822 Яссы-Сокола - Кишинев, который прибывает на молдавскую станцию Унгены в 18:57. Там можно совершить пересадку на поезд №352 Кишинев - Киев, который прибывает на станцию Унгены по четным дням в 20:21.

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Билеты на поезд №351/352 доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте. На поезд №821 Кишинев - Унгены - Яссы-Сокола и его обратный рейс №822 билеты можно приобрести на сайте Молдавской железной дороги - www.railway.md, в кассе вокзала в Унгенах или непосредственно у проводника в поезде.

Лоукостер Wizz Air предлагает вылеты из аэропорта Яссы в Бельгию, Кипр, Данию, Францию, Германию, Грецию, Израиль, Италию, Нидерланды, Испанию, Швейцарию, Турцию, Великобританию.

Напомним,  с 14 марта Wizz Air приостановила полеты из и в Кишинев. В заявлении компания уточнила, что приняла это решение из-за рисков безопасности в воздушном пространстве над Молдовой.

При этом Wizz Air продолжает летать в румынские Яссы, увеличив количество рейсов из этого города.

Темы: УкрзализныцяРумынияавиа
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