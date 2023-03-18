Міноборони Британії показало, як українські екіпажі тренуються на танках Challenger 2

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео тренувань українських військових на танках Challenger 2.

Про це повідомляє "Європейська правда".

🇬🇧 Members of the Ukrainian Armed Forces are being trained on the UK’s main battle tank.



💥 The UK has committed to providing 14 Challenger 2 tanks and accompanying ammunition to support Ukraine in its ongoing battle for freedom.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vIyNyTm47d — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 18, 2023

Українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії для навчання на танках Challenger 2 наприкінці січня.

В опублікованому відео представник британської армії розповідає, що для українців організовано окремі курси для командирів танку, водіїв, заряджаючих та стрільців.

На кадрах можна побачити, як українці їздять на полігоні на навчальних машинах без башти, а також на повноцінних танках, в тому числі зі стрільбами.

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За словами британського прем’єра Ріші Сунака, британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну у березні 2023 року.

Нагадаємо, Україна отримає від Великої Британії вдвічі більше танків Challenger 2, ніж Лондон обіцяв спочатку.