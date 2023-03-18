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Міноборони Британії показало, як українські екіпажі тренуються на танках Challenger 2

"Європейська правда"Субота, 18 березня 2023, 18:29
Міноборони Британії показало, як українські екіпажі тренуються на танках Challenger 2
Challenger 2, фото Getty Images

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео тренувань українських військових на танках Challenger 2.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії для навчання на танках Challenger 2 наприкінці січня.

В опублікованому відео представник британської армії розповідає, що для українців організовано окремі курси для командирів танку, водіїв, заряджаючих та стрільців.

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На кадрах можна побачити, як українці їздять на полігоні на навчальних машинах без башти, а також на повноцінних танках, в тому числі зі стрільбами.

За словами британського прем’єра Ріші Сунака, британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну у березні 2023 року.

Нагадаємо, Україна отримає від Великої Британії вдвічі більше танків Challenger 2, ніж Лондон обіцяв спочатку.

Теми: Велика Британіядопомога Україні
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