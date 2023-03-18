Минобороны Британии показало, как украинские экипажи тренируются на танках Challenger 2

Министерство обороны Великобритании опубликовало видео тренировок украинских военных на танках Challenger 2.

Об этом сообщает "Европейская правда".

🇬🇧 Members of the Ukrainian Armed Forces are being trained on the UK’s main battle tank.



💥 The UK has committed to providing 14 Challenger 2 tanks and accompanying ammunition to support Ukraine in its ongoing battle for freedom.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vIyNyTm47d — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 18, 2023

Украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию для обучения на танках Challenger 2 в конце января.

В опубликованном видео представитель британской армии рассказывает, что для украинцев организованы отдельные курсы для командиров танка, водителей, заряжающих и стрелков.

На кадрах можно увидеть, как украинцы ездят на полигоне на учебных машинах без башни, а также на полноценных танках, в том числе со стрельбами.

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По словам британского премьера Риши Сунака, британские танки Challenger 2 прибудут в Украину в марте 2023 года.

Напомним, Украина получит от Великобритании вдвое больше танков Challenger 2, чем Лондон обещал изначально.