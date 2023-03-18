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Минобороны Британии показало, как украинские экипажи тренируются на танках Challenger 2

"Европейская правда"Суббота, 18 марта 2023, 19:29
Минобороны Британии показало, как украинские экипажи тренируются на танках Challenger 2
Challenger 2, фото Getty Images

Министерство обороны Великобритании опубликовало видео тренировок украинских военных на танках Challenger 2.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию для обучения на танках Challenger 2 в конце января.

В опубликованном видео представитель британской армии рассказывает, что для украинцев организованы отдельные курсы для командиров танка, водителей, заряжающих и стрелков.

На кадрах можно увидеть, как украинцы ездят на полигоне на учебных машинах без башни, а также на полноценных танках, в том числе со стрельбами.

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По словам британского премьера Риши Сунака, британские танки Challenger 2 прибудут в Украину в марте 2023 года.

Напомним, Украина получит от Великобритании вдвое больше танков Challenger 2, чем Лондон обещал изначально.

Темы: Великобританияпомощь Украине
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