У Підмосков'ї сталася пожежа на великому хімзаводі

У Підмосков'ї на території одного з найбільших підприємств хімічної промисловості РФ "Тонкий органічний синтез" у Долгопрудному сталася пожежа.

Джерело: ТАСС із посиланням на екстрені служби

Деталі: За даними співрозмовника агентства, на території підприємства горить цистерна для зберігання талового масла об'ємом 12 кубометрів.

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Унаслідок пожежі постраждав один працівник.

Пожежі, за даними екстрених служб, присвоїли третій ранг складності. Займання локалізували на площі 50 кв. м.