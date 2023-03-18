Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Підмосков'ї сталася пожежа на великому хімзаводі

Катерина ТищенкоСубота, 18 березня 2023, 19:54
У Підмосков'ї сталася пожежа на великому хімзаводі
місто Долгопрудний біля Москви, скріншот Google maps

У Підмосков'ї на території одного з найбільших підприємств хімічної промисловості РФ "Тонкий органічний синтез" у Долгопрудному сталася пожежа.

Джерело: ТАСС із посиланням на екстрені служби

Деталі: За даними співрозмовника агентства, на території підприємства горить цистерна для зберігання талового масла об'ємом 12 кубометрів.

Унаслідок пожежі постраждав один працівник.

Пожежі, за даними екстрених служб, присвоїли третій ранг складності. Займання локалізували на площі 50 кв. м.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіяпожежапромисловість
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Прем’єр Японії вирушив в Україну з несподіваним візитом – ЗМІ

Росіяни пробують досягти хоча б незначних успіхів перед втратою ініціативи на полі бою – ISW

У Міноборони розкрили, хто очолює оборону Бахмута

Федерація тенісу України виступила проти бойкоту змагань з росіянами

Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про ордер на арешт Путіна в Гаазі – ЗМІ

Україна передала Ізраїлю невдоволення кількома речами – ЗМІ

Усі новини...
Росія
США почали депортувати до Росії втікачів від мобілізації – ЗМІ
США підтвердили використання китайських боєприпасів в Україні - ЗМІ
ГУР про рішення МКС: У Кремлі вже шукають наступника Путіну
Останні новини
08:33
Чехія відправляє велику делегацію на Тайвань попри заперечення Китаю
08:23
Угорщина підтвердила блокування спільної заяви ЄС про ордер на арешт Путіна
08:21
Канцлер Німеччини вважає, що російська агресія в Україні може тривати ще довго
08:15
Окупанти за добу убили 2 цивільних на Донеччині
07:48
Захисники знищили ще 960 загарбників, 15 ворожих танків і 7 БПЛА
07:37
відеоССО показали, як військові тренуються штурмувати і зачищати будівлі
07:20
В ЄС закликали запровадити санкції проти проросійських олігархів у Молдові та Грузії
07:11
Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю
06:30
Сили оборони за добу відбили понад 120 атак ворога – зведення
05:50
Путін прагнув більшого, ніж запропонував Сі Цзіньпін – аналітики
Усі новини...