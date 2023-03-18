У Підмосков'ї сталася пожежа на великому хімзаводі

У Підмосков'ї на території одного з найбільших підприємств хімічної промисловості РФ "Тонкий органічний синтез" у Долгопрудному сталася пожежа.

Джерело: ТАСС із посиланням на екстрені служби

Деталі: За даними співрозмовника агентства, на території підприємства горить цистерна для зберігання талового масла об'ємом 12 кубометрів.

Унаслідок пожежі постраждав один працівник.

Пожежі, за даними екстрених служб, присвоїли третій ранг складності. Займання локалізували на площі 50 кв. м.