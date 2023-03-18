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В Подмосковье пожар на крупном химзаводе

Катерина ТищенкоСуббота, 18 марта 2023, 18:54
В Подмосковье пожар на крупном химзаводе
город Долгопрудный возле Москвы, скриншот Google maps

В Подмосковье на территории одного из крупнейших предприятий химической промышленности РФ "Тонкий органический синтез" в Долгопрудном начался пожар.

Источник: ТАСС со ссылкой на экстренные службы

Детали: По данным собеседника агентства, на территории предприятия горит цистерна для хранения таллового масла объемом 12 кубометров.

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В результате пожара пострадал один работник.

Пожару, по данным экстренных служб, присвоили третий ранг сложности. Возгорание локализовали на площади 50 кв. м. 

Темы: Росcияпожарпромышленность
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