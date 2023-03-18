В Подмосковье пожар на крупном химзаводе
Суббота, 18 марта 2023, 18:54
В Подмосковье на территории одного из крупнейших предприятий химической промышленности РФ "Тонкий органический синтез" в Долгопрудном начался пожар.
Источник: ТАСС со ссылкой на экстренные службы
Детали: По данным собеседника агентства, на территории предприятия горит цистерна для хранения таллового масла объемом 12 кубометров.
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В результате пожара пострадал один работник.
Пожару, по данным экстренных служб, присвоили третий ранг сложности. Возгорание локализовали на площади 50 кв. м.