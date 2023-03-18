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США почали депортувати до Росії втікачів від мобілізації – ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 18 березня 2023, 20:19
США почали депортувати до Росії втікачів від мобілізації – ЗМІ
російські мобілізовані, фото Getty Images

США непомітно відновили депортації до Росії, зокрема нещодавно було депортовано росіянина, який шукав притулку у Штатах, бо боявся мобілізації на батьківщині.

Джерело: The Guardian

Деталі: Видання нагадує, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну США призупинили депортації до РФ.

Однак минулих вихідних молодий росіянин, який приїхав до США, рятуючись від спроб російського диктатора Володимира Путіна мобілізувати громадян на війну в Україні, був несподівано депортований зі США назад до Росії.

Імміграційна та митна служба США заявила цього тижня, що здійснює висилку в країни, в тому числі в Росію, відповідно до керівних принципів висилки з США.

Коли саме відновилися депортації до Росії, невідомо. Білий дім не відповів на запит видання про коментар.

Адвокатка з Техасу Дженніфер Скарборо повідомила виданню, що серед її клієнтів четверо росіян, які попросили притулку в США через страх бути мобілізованими в РФ.

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Співробітники імміграційної служби повідомили їй, що одного з її клієнтів депортували на вихідних. Вона не сумнівається, що його вивезли до Росії.

Двоє інших клієнтів Скарборо мають наказ про примусове видворення й можуть бути депортованими до Росії в будь-який момент, сказала вона.

За словами адвокатки, співробітники імміграційної служби вирішили, що страх перед призовом до армії не відповідає критеріям визначення "достовірного страху", і кожен з них подав апеляцію до імміграційного судді, який погодився з тим, що вони не відповідають критеріям.

Теми: СШАРосіямобілізаціядепортація
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