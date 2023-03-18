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США начали депортировать в Россию беглецов от мобилизации – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 18 марта 2023, 20:19
США начали депортировать в Россию беглецов от мобилизации – СМИ
российские мобилизованные, фото Getty Images

США незаметно возобновили депортации в Россию, в частности недавно был депортирован россиянин, который искал убежища в Штатах, потому что боялся мобилизации на родине.

Источник: The Guardian

Детали: Издание напоминает, что после полномасштабного вторжения России в Украину США приостановили депортации в РФ.

Однако в минувшие выходные молодой россиянин, который приехал в США, спасаясь от попыток российского диктатора Владимира Путина мобилизовать граждан на войну в Украине, был неожиданно депортирован из США обратно в Россию.

Иммиграционная и таможенная служба США заявила на этой неделе, что осуществляет высылку в страны, в том числе в Россию, в соответствии с руководящими принципами высылки из США.

Когда именно возобновились депортации в Россию, неизвестно. Белый дом не ответил на запрос издания о комментарии.

Адвокат из Техаса Дженнифер Скарборо сообщила изданию, что среди ее клиентов четверо россиян, которые попросили убежища в США из-за страха быть мобилизованными в РФ.

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Сотрудники иммиграционной службы сообщили ей, что одного из ее клиентов депортировали на выходных. Она не сомневается, что его вывезли в Россию.

Двое других клиентов Скарборо имеют приказ о принудительном выдворении и могут быть депортированы в Россию в любой момент, сказала она.

По словам адвоката, сотрудники иммиграционной службы решили, что страх перед призывом в армию не соответствует критериям определения "достоверного страха", и каждый из них подал апелляцию к иммиграционному судье, который согласился с тем, что они не соответствуют критериям.

Темы: СШАРосcиямобилизациядепортация
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