Росіяни у суботу обстрілювали 4 громади Сумщини
Субота, 18 березня 2023, 21:39
У суботу росіяни обстрілювали території Шалигинської, Есманської, Краснопільської та Білопільської громад Сумщини.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація
Дослівно: "Шалигинська громада: ближче до обіду був мінометний обстріл громади – 7 прильотів.
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Білопільська громада: ворог здійснив обстріл з АГС (88 пострілів) та мінометів – 3 міни.
Есманська громада: росіяни били з мінометів – 7 прильотів.
Краснопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл громади – 3 прильоти".
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Деталі: Внаслідок обстрілів обійшлося без втрат і руйнувань.