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Росіяни у суботу обстрілювали 4 громади Сумщини

Катерина ТищенкоСубота, 18 березня 2023, 22:39
Росіяни у суботу обстрілювали 4 громади Сумщини

У суботу росіяни обстрілювали території Шалигинської, Есманської, Краснопільської та Білопільської громад Сумщини.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Шалигинська громада: ближче до обіду був мінометний обстріл громади – 7 прильотів.

Білопільська громада: ворог здійснив обстріл з АГС (88 пострілів) та мінометів – 3 міни.

Есманська громада: росіяни били з мінометів – 7 прильотів.

Краснопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл громади – 3 прильоти".

Деталі: Внаслідок обстрілів обійшлося без втрат і руйнувань.

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Теми: Сумська областьвійна
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