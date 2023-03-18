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Росіяни у суботу обстрілювали 4 громади Сумщини

Катерина ТищенкоСубота, 18 березня 2023, 21:39
Росіяни у суботу обстрілювали 4 громади Сумщини

У суботу росіяни обстрілювали території Шалигинської, Есманської, Краснопільської та Білопільської громад Сумщини.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Шалигинська громада: ближче до обіду був мінометний обстріл громади – 7 прильотів.

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Білопільська громада: ворог здійснив обстріл з АГС (88 пострілів) та мінометів – 3 міни.

Есманська громада: росіяни били з мінометів – 7 прильотів.

Краснопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл громади – 3 прильоти".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Внаслідок обстрілів обійшлося без втрат і руйнувань.

Теми: Сумська областьвійна
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