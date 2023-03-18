Россияне в субботу обстреливали 4 общины Сумщины
Суббота, 18 марта 2023, 21:39
В субботу россияне обстреливали территории Шалигинской, Эсманской, Краснопольской и Белопольской общин Сумщины.
Источник: Сумская областная военная администрация
Дословно: "Шалигинская община: ближе к обеду был минометный обстрел громады - 7 прилетов.
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Белопольская община: враг совершил обстрел из АГС (88 выстрелов) и минометов - 3 мины.
Эсманская община: россияне били из минометов - 7 прилетов.
Краснопольская община: зафиксирован минометный обстрел общины - 3 прилета".
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Детали: В результате обстрелов обошлось без потерь и разрушений.