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Сербія і Косово домовилися про нормалізацію відносин – Боррель

"Українська правда"Неділя, 19 березня 2023, 02:36
Сербія і Косово домовилися про нормалізацію відносин – Боррель
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО GETTY IMAGES

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Косова Альбін Курті на переговорах у Північній Македонії погодили угоду про нормалізацію відносин між Белградом і Приштиною.

Джерело: Боррель у Twitter

Пряма мова: "Косово і Сербія погодили імплементаційний додаток до угоди про послідовність дій щодо нормалізації відносин.

Сторони повністю зобов'язалися дотримуватися всіх статей угоди і виконувати свої зобов'язання оперативно і добросовісно".

Деталі: За словами Борреля, першим кроком процесу нормалізації відносин має стати надання сербам у Косові права самоврядування.

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Теми: СербіяКосовоЄС
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