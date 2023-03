Сербія і Косово домовилися про нормалізацію відносин – Боррель

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Косова Альбін Курті на переговорах у Північній Македонії погодили угоду про нормалізацію відносин між Белградом і Приштиною.

Джерело: Боррель у Twitter

Пряма мова: "Косово і Сербія погодили імплементаційний додаток до угоди про послідовність дій щодо нормалізації відносин.

Сторони повністю зобов'язалися дотримуватися всіх статей угоди і виконувати свої зобов'язання оперативно і добросовісно".

We have a deal



Kosovo and Serbia have agreed on the Implementation Annex of the Agreement on the path to normalisation of relations



The parties have fully committed to honour all articles of the agreement and implement their respective obligations expediently and in good faith. pic.twitter.com/p3CUBdcd8A