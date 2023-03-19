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Сербия и Косово договорились о нормализации отношений – Боррель

"Украинская правда"Воскресенье, 19 марта 2023, 02:36
Сербия и Косово договорились о нормализации отношений – Боррель
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО GETTY IMAGES

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил, что президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти на переговорах в Северной Македонии согласовали соглашение о нормализации отношений между Белградом и Приштиной.

Источник: Боррель в Twitter

Прямая речь: "Косово и Сербия согласовали имплементационное приложение к соглашению о последовательности действий по нормализации отношений.

Стороны полностью обязались соблюдать все статьи соглашения и выполнять свои обязательства оперативно и добросовестно".

Детали: По словам Борреля, первым шагом процесса нормализации отношений должно стать предоставление сербам в Косово права самоуправления.

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Темы: СербияКосовоЕС
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