Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сербия и Косово договорились о нормализации отношений – Боррель

"Украинская правда"Воскресенье, 19 марта 2023, 01:36
Сербия и Косово договорились о нормализации отношений – Боррель
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО GETTY IMAGES

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил, что президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти на переговорах в Северной Македонии согласовали соглашение о нормализации отношений между Белградом и Приштиной.

Источник: Боррель в Twitter

Прямая речь: "Косово и Сербия согласовали имплементационное приложение к соглашению о последовательности действий по нормализации отношений.

Реклама:

Стороны полностью обязались соблюдать все статьи соглашения и выполнять свои обязательства оперативно и добросовестно".

Детали: По словам Борреля, первым шагом процесса нормализации отношений должно стать предоставление сербам в Косово права самоуправления.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Шанс, но не гарантия: способно ли соглашение Сербии и Косово установить мир на Балканах

Темы: СербияКосовоЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Сербия
Сербия после встречи с послом РФ открестилась от декларации Крымской платформы
Возросло количество участников Крымской платформы: присоединилась Сербия
Зеленский встретился с Вучичем: говорили о будущем
Последние новости
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
Все новости...
Реклама: