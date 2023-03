Сербия и Косово договорились о нормализации отношений – Боррель

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил, что президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти на переговорах в Северной Македонии согласовали соглашение о нормализации отношений между Белградом и Приштиной.

Источник: Боррель в Twitter

Прямая речь: "Косово и Сербия согласовали имплементационное приложение к соглашению о последовательности действий по нормализации отношений.

Стороны полностью обязались соблюдать все статьи соглашения и выполнять свои обязательства оперативно и добросовестно".

We have a deal



Kosovo and Serbia have agreed on the Implementation Annex of the Agreement on the path to normalisation of relations



The parties have fully committed to honour all articles of the agreement and implement their respective obligations expediently and in good faith. pic.twitter.com/p3CUBdcd8A