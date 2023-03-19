У НАТО обговорюють ідею про розміщення до 300 тисяч військових на кордоні з РФ – ЗМІ

У НАТО заговорили про необхідність посилення східних кордонів з РФ за рахунок накопичення техніки та військового контингенту до 300 тисяч солдатів, це має унеможливити розширення Росією війни за межі України.

Джерело: Politico

Деталі: Видання пише, що НАТО має намір зупинити РФ, якщо вона надумає розширити війну за межі України. Через це в Альянсі заговорили про укріплення своїх східних рубежів та необхідність направити на лінію кордону до 300 тисяч військовослужбовців.

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Зазначається, що такі дії потребують від 30 членів НАТО координації і великих зусиль, щоби вони надали солдатів, місця для тренувань, велику кількість зброї, спорядження та боєприпасів.

Однак із погодженням дій, наголошує видання, можуть виникнути складнощі, оскільки багато країн Альянсу без того занепокоєнні недостатніми власними запасами боєприпасів, поповнення яких вимагає часу і фінансів.

Politico пише, що військове керівництво країн НАТО має подати оновлені регіональні плани оборони. Посадовці Альянсу висувають ідею, що його кордони з РФ мають охороняти до 300 тисяч військових, повідомляє видання.

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Зазначається, що перший ешелон військ НАТО може складатися з близько 100 тисяч солдатів, готових до висування протягом 10 днів. До його складу можуть входити військові з Польщі, Норвегії, Естонії, Латвії і Литви.

Другий ешелон військ, пише видання, підтримуватиме цих солдатів, готових до розгортання протягом 10-30 днів з таких країн, як Німеччина.