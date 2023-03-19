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В НАТО обсуждают идею о размещении до 300 тысяч военных на границе с РФ – СМИ

"Украинская правда"Воскресенье, 19 марта 2023, 03:46
В НАТО обсуждают идею о размещении до 300 тысяч военных на границе с РФ – СМИ
Колонна армии США. Иллюстративное фото GETTY IMAGES

В НАТО заговорили о необходимости усиления восточных границ с РФ за счет накопления техники и военного контингента до 300 тысяч солдат, это должно сделать невозможным расширение Россией войны за пределы Украины.

Источник: Politico

Детали: Издание пишет, что НАТО намерено остановить РФ, если она надумает расширить войну за пределы Украины. Поэтому в Альянсе заговорили об укреплении своих восточных рубежей и необходимости направить на линию границы до 300 тысяч военнослужащих.

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Отмечается, что такие действия требуют от 30 членов НАТО координации и больших усилий, чтобы они предоставили солдат, места для тренировок, большое количество оружия, снаряжения и боеприпасов.

Однако с согласованием действий, отмечает издание, могут возникнуть сложности, поскольку многие страны Альянса и без того обеспокоены недостаточными собственными запасами боеприпасов, пополнение которых требует времени и финансов.

Politico пишет, что военное руководство стран НАТО должно представить обновленные региональные планы обороны. Чиновники Альянса выдвигают идею, что его границы с РФ должны охранять до 300 тысяч военных, сообщает издание.

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Отмечается, что первый эшелон войск НАТО может состоять из около 100 тысяч солдат, готовых к выдвижению в течение 10 дней. В его состав могут входить военные из Польши, Норвегии, Эстонии, Латвии и Литвы.

Второй эшелон войск, пишет издание, будет поддерживать этих солдат, готовых к развертыванию в течение 10-30 дней из таких стран, как Германия.

Темы: НАТОРосcия
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