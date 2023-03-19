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Розвідка Британії пояснила, чому окупанти оголосили Мелітополь "столицею" Запорізької області

"Європейська правда"Неділя, 19 березня 2023, 08:26

Рішення окупаційної російської влади оголосити Мелітополь "столицею" підконтрольної РФ частини Запорізької області свідчить про нездатність росіян реалізувати плани із подальшого просування.

Про це йдеться у щоденному розвідувальному огляді Міноборони Британії, пише "Європейська правда".

3 березня влада підконтрольної Росії частини Запорізької області опублікувала указ, яким оголосила окупований Мелітополь обласним центром.

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Призначений Росією голова області Євген Балицький заявив, що це тимчасовий захід, "поки місто Запоріжжя не буде підконтрольне Росії".

Запорізька область - одна з чотирьох областей, які президент РФ Владімір Путін заявив, що приєднав до складу Російської Федерації 30 вересня 2022 року.

При цьому Росія ніколи не окуповувала Запоріжжя, великий промисловий центр з населенням 700 000 осіб, який знаходиться приблизно за 35 км від нинішньої лінії фронту.

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"Тихе проголошення альтернативної столиці, ймовірно, є мовчазним визнанням російської системи, що її війська навряд чи зможуть захопити раніше заплановані основні об'єкти в найближчому майбутньому", - йдеться у звіті.

Теми: МелітопольЗапорізька областьокупаціяРосія
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