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Розвідка Британії пояснила, чому окупанти оголосили Мелітополь "столицею" Запорізької області

"Європейська правда"Неділя, 19 березня 2023, 09:26

Рішення окупаційної російської влади оголосити Мелітополь "столицею" підконтрольної РФ частини Запорізької області свідчить про нездатність росіян реалізувати плани із подальшого просування.

Про це йдеться у щоденному розвідувальному огляді Міноборони Британії, пише "Європейська правда".

3 березня влада підконтрольної Росії частини Запорізької області опублікувала указ, яким оголосила окупований Мелітополь обласним центром.

Призначений Росією голова області Євген Балицький заявив, що це тимчасовий захід, "поки місто Запоріжжя не буде підконтрольне Росії".

Запорізька область - одна з чотирьох областей, які президент РФ Владімір Путін заявив, що приєднав до складу Російської Федерації 30 вересня 2022 року.

При цьому Росія ніколи не окуповувала Запоріжжя, великий промисловий центр з населенням 700 000 осіб, який знаходиться приблизно за 35 км від нинішньої лінії фронту.

"Тихе проголошення альтернативної столиці, ймовірно, є мовчазним визнанням російської системи, що її війська навряд чи зможуть захопити раніше заплановані основні об'єкти в найближчому майбутньому", - йдеться у звіті.

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Теми: МелітопольЗапорізька областьокупаціяРосія
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