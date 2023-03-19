Разведка Британии объяснила, почему оккупанты объявили Мелитополь "столицей" Запорожской области

Решение оккупационных российских властей объявить Мелитополь "столицей" подконтрольной РФ части Запорожской области свидетельствует о неспособности россиян реализовать планы по дальнейшему продвижению.

Об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

3 марта власти подконтрольной России части Запорожской области опубликовали указ, которым объявили оккупированный Мелитополь областным центром.

Назначенный Россией глава области Евгений Балицкий заявил, что это временная мера, "пока город Запорожье не будет подконтролен России".

Запорожская область - одна из четырех областей, которые президент РФ Владимир Путин заявил, что присоединил в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года.

При этом Россия никогда не оккупировала Запорожье, крупный промышленный центр с населением 700 000 человек, который находится примерно в 35 км от нынешней линии фронта.

"Тихое провозглашение альтернативной столицы, вероятно, является молчаливым признанием российской системы, что ее войска вряд ли смогут захватить ранее запланированные основные объекты в ближайшем будущем", - говорится в отчете.