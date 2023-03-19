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Разведка Британии объяснила, почему оккупанты объявили Мелитополь "столицей" Запорожской области

"Европейская правда"Воскресенье, 19 марта 2023, 08:26

Решение оккупационных российских властей объявить Мелитополь "столицей" подконтрольной РФ части Запорожской области свидетельствует о неспособности россиян реализовать планы по дальнейшему продвижению.

Об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

3 марта власти подконтрольной России части Запорожской области опубликовали указ, которым объявили оккупированный Мелитополь областным центром.

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Назначенный Россией глава области Евгений Балицкий заявил, что это временная мера, "пока город Запорожье не будет подконтролен России".

Запорожская область - одна из четырех областей, которые президент РФ Владимир Путин заявил, что присоединил в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года.

При этом Россия никогда не оккупировала Запорожье, крупный промышленный центр с населением 700 000 человек, который находится примерно в 35 км от нынешней линии фронта.

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"Тихое провозглашение альтернативной столицы, вероятно, является молчаливым признанием российской системы, что ее войска вряд ли смогут захватить ранее запланированные основные объекты в ближайшем будущем", - говорится в отчете.

Темы: МелитопольЗапорожская областьоккупацияРосcия
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