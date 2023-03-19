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Російські спецслужби намагаються отримати доступи до комп’ютерів українців – Держспецзв'язку

Роман ПетренкоНеділя, 19 березня 2023, 12:15
Російські спецслужби намагаються отримати доступи до комп’ютерів українців – Держспецзв'язку
ФОТО: GETTY IMAGES

Російські хакери та спецслужби додають до зламаного програмного забезпечення, що розміщуються на торентах, шкідливий код, нагадує українцям Держспецзв’язку.

Джерело: Держспецзв’язку

Деталі: Зазначається, що хакери троянізують ISO та установчі файли й розміщують їх у безкоштовному доступі на торент-трекерах.

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Якщо жертва завантажує та встановлює такі файли на свій компʼютер, хакери дістають доступ до його вмісту і можуть протягом тривалого часу залишатися непомітними. 

Дослівно: "У багатьох пострадянських країнах системні адміністратори й досі використовують неліцензійне програмне забезпечення (в тому числі операційні системи) в установах та компаніях різних форм власності, що розповсюджується за допомогою торент-трекерів.

Встановлюючи зламане ПЗ із торентів, вони фактично надають доступ російським спецслужбам до вмісту робочих машин. Особливо небезпечним є використання зламаної операційної системи, адже в такому випадку зловмисники мають повний адміністративний доступ до компʼютера, на якому її встановлено.

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Пересічні українські користувачі також перебувають у зоні ризику, встановлюючи неліцензійне програмне забезпечення з неофіційних джерел, торентів зокрема".

Теми: хакеривійнаРосіяФСБ
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