Российские спецслужбы пытаются получить доступы к компьютерам украинцев – Госспецсвязи

Российские хакеры и спецслужбы добавляют к взломанному программному обеспечению, размещаемому на торентах, вредоносный код, напоминает украинцам Госспецсвязи.

Источник: Госспецсвязи

Детали: Отмечается, что хакеры троянизируют ISO и установочные файлы и размещают их в бесплатном доступе на торрент-трекерах.

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Если жертва загружает и устанавливает такие файлы на свой компьютер, хакеры получают доступ к его содержимому и могут в течение длительного времени оставаться незаметными.

Дословно: "Во многих постсоветских странах системные администраторы до сих пор используют нелицензионное программное обеспечение (в том числе операционные системы) в учреждениях и компаниях различных форм собственности, которое распространяется с помощью торрент-трекеров.

Устанавливая взломанное ПО с торрентов, они фактически предоставляют доступ российским спецслужбам к содержимому рабочих машин. Особенно опасным является использование взломанной операционной системы, ведь в таком случае злоумышленники имеют полный административный доступ к компьютеру, на котором она установлена.

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Рядовые украинские пользователи также находятся в зоне риска, устанавливая нелицензионное программное обеспечение из неофициальных источников, торрентов в частности".