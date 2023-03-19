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Российские спецслужбы пытаются получить доступы к компьютерам украинцев – Госспецсвязи

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 марта 2023, 12:15
Российские спецслужбы пытаются получить доступы к компьютерам украинцев – Госспецсвязи
ФОТО: GETTY IMAGES

Российские хакеры и спецслужбы добавляют к взломанному программному обеспечению, размещаемому на торентах, вредоносный код, напоминает украинцам Госспецсвязи.

Источник: Госспецсвязи

Детали: Отмечается, что хакеры троянизируют ISO и установочные файлы и размещают их в бесплатном доступе на торрент-трекерах.

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Если жертва загружает и устанавливает такие файлы на свой компьютер, хакеры получают доступ к его содержимому и могут в течение длительного времени оставаться незаметными. 

Дословно: "Во многих постсоветских странах системные администраторы до сих пор используют нелицензионное программное обеспечение (в том числе операционные системы) в учреждениях и компаниях различных форм собственности, которое распространяется с помощью торрент-трекеров.

Устанавливая взломанное ПО с торрентов, они фактически предоставляют доступ российским спецслужбам к содержимому рабочих машин. Особенно опасным является использование взломанной операционной системы, ведь в таком случае злоумышленники имеют полный административный доступ к компьютеру, на котором она установлена.

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Рядовые украинские пользователи также находятся в зоне риска, устанавливая нелицензионное программное обеспечение из неофициальных источников, торрентов в частности".

Темы: хакерывойнаРосcияФСБ
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