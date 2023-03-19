Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские спецслужбы пытаются получить доступы к компьютерам украинцев – Госспецсвязи

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 марта 2023, 13:15
Российские спецслужбы пытаются получить доступы к компьютерам украинцев – Госспецсвязи
ФОТО: GETTY IMAGES

Российские хакеры и спецслужбы добавляют к взломанному программному обеспечению, размещаемому на торентах, вредоносный код, напоминает украинцам Госспецсвязи.

Источник: Госспецсвязи

Детали: Отмечается, что хакеры троянизируют ISO и установочные файлы и размещают их в бесплатном доступе на торрент-трекерах.

Если жертва загружает и устанавливает такие файлы на свой компьютер, хакеры получают доступ к его содержимому и могут в течение длительного времени оставаться незаметными. 

Дословно: "Во многих постсоветских странах системные администраторы до сих пор используют нелицензионное программное обеспечение (в том числе операционные системы) в учреждениях и компаниях различных форм собственности, которое распространяется с помощью торрент-трекеров.

Устанавливая взломанное ПО с торрентов, они фактически предоставляют доступ российским спецслужбам к содержимому рабочих машин. Особенно опасным является использование взломанной операционной системы, ведь в таком случае злоумышленники имеют полный административный доступ к компьютеру, на котором она установлена.

Рядовые украинские пользователи также находятся в зоне риска, устанавливая нелицензионное программное обеспечение из неофициальных источников, торрентов в частности".

ВИДЕО ДНЯ

Темы: хакерывойнаРосcияФСБ
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Беспилотники США изменили маршруты над Черным морем после инцидента с российскими самолетами – СМИ

$15,6 миллиарда на 4 года: Украина и МВФ достигли соглашения на уровне персонала

Зеленский: Из Крыма уже мигрируют наиболее дальновидные крысы РФ

видеоВ ОП показали последствия ракетного удара по Одессе

Нефтяной бизнес Медведчука в РФ пополнился двумя сетями АЗС – "Схемы"

Кабмин назначил нового руководителя "Укрзализныци"

Все новости...
хакеры
Украина и Германия совместно разоблачили сеть хакеров-вымогателей
Twitter консульства США в Милане взломали: разместили нацистский и украинский флаги
Россия совершила хакерскую атаку на госсайты Украины – Госспецсвязи
Последние новости
06:23
Ночная атака российских беспилотников: ПВО сбила все вражеские цели вокруг Киева
05:15
Беспилотники США изменили маршруты над Черным морем после инцидента с российскими самолетами – СМИ
04:50
обновлено от 00:40В Киеве и ряде областей объявляли тревогу
04:42
В Хмельницкой области не зафиксированы "прилеты" – ОВА
03:25
Прокурор МУС: Украинские дети – не "военная добыча"
02:41
В Хмельницком прогремел взрыв – ОВА
02:26
На Житомирщине работает ПВО
01:41
В Крыму оккупанты мобилизуют спасателей и пожарных – ЦНС
01:17
На Киевщине работают силы ПВО – ОВА
00:21
Обстрелы Сумщины: враг бил по 7 громадам
Все новости...