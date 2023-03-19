Российские спецслужбы пытаются получить доступы к компьютерам украинцев – Госспецсвязи
Российские хакеры и спецслужбы добавляют к взломанному программному обеспечению, размещаемому на торентах, вредоносный код, напоминает украинцам Госспецсвязи.
Источник: Госспецсвязи
Детали: Отмечается, что хакеры троянизируют ISO и установочные файлы и размещают их в бесплатном доступе на торрент-трекерах.
Если жертва загружает и устанавливает такие файлы на свой компьютер, хакеры получают доступ к его содержимому и могут в течение длительного времени оставаться незаметными.
Дословно: "Во многих постсоветских странах системные администраторы до сих пор используют нелицензионное программное обеспечение (в том числе операционные системы) в учреждениях и компаниях различных форм собственности, которое распространяется с помощью торрент-трекеров.
Устанавливая взломанное ПО с торрентов, они фактически предоставляют доступ российским спецслужбам к содержимому рабочих машин. Особенно опасным является использование взломанной операционной системы, ведь в таком случае злоумышленники имеют полный административный доступ к компьютеру, на котором она установлена.
Рядовые украинские пользователи также находятся в зоне риска, устанавливая нелицензионное программное обеспечение из неофициальных источников, торрентов в частности".