Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

КНДР втретє за тиждень провела випробування ракет

"Європейська правда"Неділя, 19 березня 2023, 16:10
КНДР втретє за тиждень провела випробування ракет
Кім Чен Ин, ілюстративне фото Getty Images

Північна Корея втретє за цей тиждень провела ракетні випробування, запустивши ще одну балістичну ракету малої дальності у Японське море.

Про це повідомляє південнокорейське Yonhap, пише "Європейська правда".

В Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї повідомили, що зафіксували пуск з району Тончан-рі, що на західному узбережжі, об 11:05 за місцевим часом. Ракета подолала близько 800 км і впала у морі. 

Реклама:

"Розвідувальні органи Південної Кореї та СШа здійснюють комплексний аналіз характеристик ракети", - прокоментували у відомстві, додавши також, що засуджують останні пуски КНДР як провокацію, що загрожує стабільності у регіоні та світі.  

МЗС Південної Кореї повідомило, що після зафіксованого пуску спецпосадовці Південної Кореї, США та Японії провели телефонну розмову, у якій скоординували подальші кроки. Зокрема, вони домовилися підняти питання провокацій Пхеньяну на найближчому засіданні Ради безпеки ООН. 

Нагадаємо, у четвер КНДР здійснила пуск міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-17, а перед тим – двох балістичних ракет малої дальності у вівторок. Минулої неділі Північна Корея запустила дві крилаті ракети з підводного човна, що є першим таким випадком - принаймні з тих, про які відомо.

ВІДЕО ДНЯ

Активізацію пусків пов’язують із початком спільних військових навчань Південної Кореї та США Freedom Shield, паралельно з продовженням навчань Warrior Shield. КНДР вбачає у цьому "підготовку до агресивної війни" проти неї. 

Теми: КНДР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
КНДР
Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду
Держдеп: Росія прагне наростити військову співпрацю з КНДР
Хакери з КНДР зламали комп'ютери російського виробника крилатих ракет
Останні новини
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
14:00
Баффет вже інвестував понад пів мільярда доларів на підтримку України
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
Усі новини...
Реклама: