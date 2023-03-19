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КНДР втретє за тиждень провела випробування ракет

"Європейська правда"Неділя, 19 березня 2023, 17:10
КНДР втретє за тиждень провела випробування ракет
Кім Чен Ин, ілюстративне фото Getty Images

Північна Корея втретє за цей тиждень провела ракетні випробування, запустивши ще одну балістичну ракету малої дальності у Японське море.

Про це повідомляє південнокорейське Yonhap, пише "Європейська правда".

В Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї повідомили, що зафіксували пуск з району Тончан-рі, що на західному узбережжі, об 11:05 за місцевим часом. Ракета подолала близько 800 км і впала у морі. 

"Розвідувальні органи Південної Кореї та СШа здійснюють комплексний аналіз характеристик ракети", - прокоментували у відомстві, додавши також, що засуджують останні пуски КНДР як провокацію, що загрожує стабільності у регіоні та світі.  

МЗС Південної Кореї повідомило, що після зафіксованого пуску спецпосадовці Південної Кореї, США та Японії провели телефонну розмову, у якій скоординували подальші кроки. Зокрема, вони домовилися підняти питання провокацій Пхеньяну на найближчому засіданні Ради безпеки ООН. 

Нагадаємо, у четвер КНДР здійснила пуск міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-17, а перед тим – двох балістичних ракет малої дальності у вівторок. Минулої неділі Північна Корея запустила дві крилаті ракети з підводного човна, що є першим таким випадком - принаймні з тих, про які відомо.

Активізацію пусків пов’язують із початком спільних військових навчань Південної Кореї та США Freedom Shield, паралельно з продовженням навчань Warrior Shield. КНДР вбачає у цьому "підготовку до агресивної війни" проти неї. 

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Теми: КНДР
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